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Bitlis'te PKK tuzağı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 14:56 | Son Güncelleme

BİTLİS kırsalında PKK'lı teröristlerin araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcının (EYP), infilak etmesi sonucu Seyithan Akkoyun ağır yaralandı.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS kırsalında PKK'lı teröristlerin araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcının (EYP), infilak etmesi sonucu Seyithan Akkoyun ağır yaralandı.
Bitlis Valiliği, merkeze bağlı Sarpkaya köyü kırsalında meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Bitlis merkeze bağlı Sarpkaya köyü kırsalında Seyithan Akkoyun, 19.06.2019 günü saat 10.30 sıralarında bölgede dolaştığı esnada, BTÖ mensuplarınca tuzaklanmış olan EYP’nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanmış ve Bitlis Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

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