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Bitlis'te PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 15:22 | Son Güncelleme

BİTLİS'te, polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 'PKK/KCK terör örgütü üyesi olma' ve 'terör örgütü propagandası yapma' suçlamasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS'te, polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 'PKK/KCK terör örgütü üyesi olma' ve 'terör örgütü propagandası yapma' suçlamasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 'PKK/KCK terör örgütü üyesi olma' ve 'terör örgütü propagandası yapma' suçlamasıyla B.B., M.Y., E.B. ile Ö.A., gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise örgütsel yayınlar ile dijital malzemeler ele geçirildi.

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