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Bitlis’te PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 17:29 | Son Güncelleme

Bitlis’te eş zamanlı olarak PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada; merkez, Tatvan ve Güroymak ilçeleri ile İstanbul ve Bursa illerinde aş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi.

Bitlis’te eş zamanlı olarak PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada; merkez, Tatvan ve Güroymak ilçeleri ile İstanbul ve Bursa illerinde aş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası suçlamasıyla 7 şüpheliye yönelik ilimiz merkez, Tatvan ve Güroymak ilçeleri ile İstanbul ve Bursa illerinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde; A.K., B.S., H.D., M.Ş.Ç., M.S.G., H.E. ve H.K. isimli 7 şüpheli de yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmiştir. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir” denildi.

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