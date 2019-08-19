HABER

Bitlis’te PKK/KCK terör örgütü operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 22:45 | Son Güncelleme

BİTLİS merkez, Adilcevaz, Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçelerinde   PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gozaltına alındı.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS merkez, Adilcevaz, Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçelerinde PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gozaltına alındı.
Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin PKK/KCK terör örgütünün deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyonların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. 9 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklama şöyle:
"PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde, 'PKK/KCK Terör Örgütü Üyesi Olmak ve Terör Örgütü Propagandası Yapma suçlaması' ile 18/08/2019 tarihinde 9 şahıs ve adrese yönelik ilimiz Adilcevaz, Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçelerinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde; O.B., M.U., F.K., F.T., N.Ç., N.K., P.A., N.K., K.S. isimli 9 şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör, 1 AK-47 fişeği, örgütsel içerikli dokümanlar ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirilmiştir."

Türkiye'de 24. sıraya oturdular! Bu lisede okuyanlar yaz tatili yapmıyorTürkiye'de 24. sıraya oturdular! Bu lisede okuyanlar yaz tatili yapmıyor
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, Erciş'teki kazada yaşamını yitirdi (2)Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, Erciş'teki kazada yaşamını yitirdi (2)
Minibüsün çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdiMinibüsün çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'da önemli gelişme! Yeniden görevden uzaklaştırıldılar

Diyarbakır'da önemli gelişme! Yeniden görevden uzaklaştırıldılar

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı kaza geçirdi! Hayatını kaybetti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı kaza geçirdi! Hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan kayyum açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan kayyum açıklaması

İstanbul'daki Suriyeliler için önemli açıklama! Yarın son gün

İstanbul'daki Suriyeliler için önemli açıklama! Yarın son gün

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alman turist ‘beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Alman turist yanında bu notla ölü bulundu

İstanbul'da selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.