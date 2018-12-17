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Bitlis'te, PKK'ya ait 3 sığınak bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 12:25 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Tatvan ve Mutki ilçeleri kırsalında jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla 4 bölgede düzenlenen operasyonlarda; terör örgütü PKK'ya ait 3 sığınak, 1 depo, 2 avcı çukuru ve 5 gözetleme mevzisi belirlendi.

Bitlis'te, PKK'ya ait 3 sığınak bulundu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS'in Tatvan ve Mutki ilçeleri kırsalında jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla 4 bölgede düzenlenen operasyonlarda; terör örgütü PKK'ya ait 3 sığınak, 1 depo, 2 avcı çukuru ve 5 gözetleme mevzisi belirlendi. Sığınaklarda; basma düzenekli el yapımı patlayıcı, EYP düzeneği, tüp, örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Tatvan ve Mutki ilçeleri kırsalındaki 4 bölgede, 14- 16 Aralık günlerinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile güvenlik korucularının katıldığı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde; terör örgütü PKK'ya ait 3 sığınak, 1 depo , 2 avcı boyu çukuru ve 5 gözetleme mevzisi tespit edildi. Sığınak ve depoda; 1 basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 1 EYP düzeneği, 1 büyük tüp, sığınak yapımında kullanılan branda, örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

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Bitlis'te, PKK'ya ait 3 sığınak bulunduBitlis'te, PKK'ya ait 3 sığınak bulunduBitlis'te, PKK'ya ait 3 sığınak bulundu

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