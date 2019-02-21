HABER

Bitlis'te PKK'ya ait 3 sığınak tespit edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 22:13 | Son Güncelleme

BİTLİS merkez ve Tatvan ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 sığınak tespit edildi.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS merkez ve Tatvan ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bitlis ve Tatvan kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon başlatıldığı belirtildi. Yapılan operasyonlarda teröristlerin patlayıcı yapımında kullandığı malzemeler ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Bitlis ili ve Tatvan ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek ve kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edilmiştir. Operasyon kapsamında, 3 adet sığınak, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiş olup, bölgede operasyona devam edilmektedir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

PARTNER Buraya hiç yağmur yağmıyor Buraya hiç yağmur yağmıyor
'Arap Emrah' tutuklandı!'Arap Emrah' tutuklandı!
Sınıra komando sevkiyatıSınıra komando sevkiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

BBG Melih ortaya çıktı! 'Kazandığım parayla...'

BBG Melih ortaya çıktı! 'Kazandığım parayla...'

13 maddelik yasa kabul edildi! Artık sınır 70 puan

13 maddelik yasa kabul edildi! Artık sınır 70 puan

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
En mutlu meslekler belli oldu

İşte en mutlu ve en mutsuz meslekler! Sizin mesleğiniz hangi grupta?

‘Arap Emrah’ lakaplı Emrah Sever tutuklandı

'Arap Emrah' tutuklandı!

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iğrenç olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

Çanakkale Valiliği depremin bilançosunu açıkladı!

Valilik depremin bilançosunu açıkladı! Hasar gören konut sayısı...

Karaman'da bir kişi avlanırken uçurumdan düştü, 22 saatlik operasyonla kurtarıldı

Av macerası kabusa dönüştü!

Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

Depremin sabahında korkutan görüntü! 1999 depreminden sonra ilk...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.