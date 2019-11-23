Bitlis'te PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS kırsalına düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait yaklaşık 1 ton yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal bölgeye gizlenmiş yaşam malzemesi bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Bugün kırsal bölgeye düzenlenen 'Şehit GK Muhsin APAK 2019-84' operasyonunda yapılan arazi aramalarında terör örgütü PKK'ya ait 1 ton gıda malzemesi ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.
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