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Bitlis'te polisten asayiş uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 02.12.2018 14:44 | Son Güncelleme

BİTLİS’in Tatvan ilçesinde, polisin yaptığı 'güven ve huzur' uygulamasında haklarında arama kararı bulunan 2 kişi yakalandı.

Bitlis'te polisten asayiş uygulaması

Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA)- BİTLİS’in Tatvan ilçesinde, polisin yaptığı 'güven ve huzur' uygulamasında haklarında arama kararı bulunan 2 kişi yakalandı.
Tatvan'da polis tarafından 'güven ve huzur' uygulaması gerçekleştirildi. 458 personelin katıldığı uygulamada, 2 bin 140 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, 459 araç ve 73 işyeri kontrol edildi. Kontrollerde, haklarında arama kararı bulunan 2 kişi yakalanırken, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 19 kişi hakkında da işlem yapıldı. 8 araca ve 1 alkollü sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 12 bin 941 TL cezai işlem uygulandı. Ruhsatsız olduğu tespit edilen 4 iş yeri hakkında tutanak tutulurken, 2 kişinin üzerinde ise 15 gram esrar ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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Bitlis'te polisten asayiş uygulamasıBitlis'te polisten asayiş uygulamasıBitlis'te polisten asayiş uygulaması

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