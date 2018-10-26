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Bitlis’te sağanak, yollara zarar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 12:32 | Son Güncelleme

BİTLİS’te 4 gündür etkili olan yağmur ve oluşan sel, yollara ve altyapıya büyük zarar verdi.

Bitlis’te sağanak, yollara zarar verdi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’te 4 gündür etkili olan yağmur ve oluşan sel, yollara ve altyapıya büyük zarar verdi. Yollar tahrip olurken, Vali ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, zarar tespit çalışmalarını sürdüğünü söyledi.
Kentte etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Dün gece aniden bastıran sağanağın yol açtığı sel nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve işyerinde su baskınları yaşandı. Yollarda çökmeler meydana geldi.
Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, yağmur sonrası meydana gelen tahribatlarla ilgili bilgi alıp incelemelerde bulundu. Birçok yolda tahribatın meydana geldiğini, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ustaoğlu, tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.
Ustaoğlu, kentte sürdürülen altyapı çalışmalarının da zarar gördüğünü, bununla ilgili tespitlerin yapılarak vatandaşların zararlarının da kısa sürede giderileceğini belirtti.

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Bitlis’te sağanak, yollara zarar verdiBitlis’te sağanak, yollara zarar verdiBitlis’te sağanak, yollara zarar verdiBitlis’te sağanak, yollara zarar verdi

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