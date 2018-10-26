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BİTLİS'TE SAĞANAK, YOLLARA ZARAR VERDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 13:29 | Son Güncelleme

BİTLİS?te 4 gündür etkili olan yağmur ve oluşan sel, yollara ve altyapıya büyük zarar verdi.

BİTLİS?te 4 gündür etkili olan yağmur ve oluşan sel, yollara ve altyapıya büyük zarar verdi. Yollar tahrip olurken, Vali ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, zarar tespit çalışmalarını sürdüğünü söyledi. Kentte etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Dün gece aniden bastıran sağanağın yol açtığı sel nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve işyerinde su baskınları yaşandı. Yollarda çökmeler meydana geldi. Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, yağmur sonrası meydana gelen tahribatlarla ilgili bilgi alıp incelemelerde bulundu. Birçok yolda tahribatın meydana geldiğini, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ustaoğlu, tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi. Ustaoğlu, kentte sürdürülen altyapı çalışmalarının da zarar gördüğünü, bununla ilgili tespitlerin yapılarak vatandaşların zararlarının da kısa sürede giderileceğini belirtti. Görüntü Dökümü ----------------------- -Yağışlar sonrası yollardan görüntü -Belediye ekiplerinin yollardaki çalışmalarından detaylar -Yapılan alt yapı çalışmlarından detaylar -Tahrip olan altyapı ve yollardan detaylar -Sel sularından görüntü -Detay görüntüler Özcan ÇİRİŞBİTLİS, (DHA) (Tür: Yurt)

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