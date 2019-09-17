HABER

Bitlis'te şehit ailesine 'Devlet Övünç Madalyası' verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 09:27 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da eğitim sırasında kaza kurşunuyla şehit olan polis okulu öğrencisi Mahmut İkibeş'in Adilcevaz ilçesindeki ailesine Bitlis Valiliği'nce Devlet Övünç Madalyası verildi.

Bitlis'te şehit ailesine 'Devlet Övünç Madalyası' verildi

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- DİYARBAKIR'da eğitim sırasında kaza kurşunuyla şehit olan polis okulu öğrencisi Mahmut İkibeş'in Adilcevaz ilçesindeki ailesine Bitlis Valiliği'nce Devlet Övünç Madalyası verildi.
Bitlis Valiliği, Diyarbakırda 2018 yılında Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde silah eğitimi sırasında kaza sonucu ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla şehit olan polis okulu öğrencisi Mahmut İkibeş'e 'Devlet Övünç Madalyası' verdi. Vali Oktay Çağatay, şehit İkibeşin ailesini ziyaret ederek, devlet övünç madalyasını baba Ekrem İkibeş'e takdim etti. Şehit evindeki programa Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Bitlis İl Jandarma Komutanı Nail İlbey, Bitlis İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Kaya Darende, Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanı Savaş Dalgıç, şehidin ailesi ve davetliler katıldı.
Madalyayı alırken duygulanan şehit babası İkibeş, “İki kızımla birlikte bir oğlum vardı. Ailemizin tek erkek çocuğu olan Mahmut şehadet şerbetini içti. Başka oğlum yok. Ama ben varım. Gerekirse ben de bu vatan ve bayrak için seve seve canımı vermeye hazırım. Yeter ki bu bayrak inmesin. Allah devletimizi var etsin" dedi.
Vali Çağatay ve beraberindeki protokol üyeleri daha sonra, 2014 yılında Siirt’in Pervari ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kemal Dursun’un ailesini ziyaret etti.

FOTOĞRAFLI

Bitlis'te şehit ailesine 'Devlet Övünç Madalyası' verildiBitlis'te şehit ailesine 'Devlet Övünç Madalyası' verildiBitlis'te şehit ailesine 'Devlet Övünç Madalyası' verildiBitlis'te şehit ailesine 'Devlet Övünç Madalyası' verildi

Sümela Manastırı'yla ilgili tarihi sır! Bilinmeyen rahibe gerçeği ortaya çıktı Sümela Manastırı'yla ilgili tarihi sır! Bilinmeyen rahibe gerçeği ortaya çıktı
Doç. Dr. Çavuşoğlu: Yıldırım düştüğünde kablolu cihaz kullanmayınDoç. Dr. Çavuşoğlu: Yıldırım düştüğünde kablolu cihaz kullanmayın
Tuzla'da alarma geçiren olay! Tuzla'da alarma geçiren olay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Trump: ABD savaşa hazır

Trump: ABD savaşa hazır

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Herkes oraya akın etti! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Herkes oraya akın etti! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trafik kazalarında 8 ayda 1644 kişi hayatını kaybetti

Korkunç rakam! 1644 ölü

Komşusunun küçük kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 'iyi hal' indirimi

Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sanıktan iğrenç savunma

Rize'de makam odasında yaralı hayvanlara bakan müdür yardımcısına ceza!

Makam odasında yaralı hayvanlara bakan müdür yardımcısına ceza!

İzmir'de kırtasiyelere 'slime' operasyonu

İzmir'de kırtasiyelere 'slime' operasyonu

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Tuzla'da 'şüpheli toz' alarmı

Tuzla'da alarma geçiren olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.