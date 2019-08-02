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Bitlis’te şehit ve gazi aileleri için futbol turnuvası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 09:41 | Son Güncelleme

Bitlis Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’Şehit ve Gazi Aileleri Kardeşlik Futbol Turnuvası’nın final maçı yapıldı.Bitlis Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ’Şehit ve Gazi Aileleri Kardeşlik Futbol Turnuvası’ final maçı düzenlendi.

Bitlis Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’Şehit ve Gazi Aileleri Kardeşlik Futbol Turnuvası’nın final maçı yapıldı.
Bitlis Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ’Şehit ve Gazi Aileleri Kardeşlik Futbol Turnuvası’ final maçı düzenlendi. 8 takım ile başlanan turnuvanın finali, Bitlis Şehit ve Gaziler Federasyonu ile Bitlis Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında yapıldı. İl müdürlüğünün halı sahasında yapılan turnuvanın ardından kazanan takımlara kupaları verildi.
Kupa töreninde konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, turnuvanın başladığı tarihlerde, binbaşının uğradığı saldırıyla bir acı yaşadıklarını hatırlattı. Çağatay, “Bitlis Aile, Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz tarafından, şehit ve gazi ailelerimiz arasında bir turnuva düzenlendi. Bu turnuvanın final maçını az önce arkadaşlarımız gerçekleştirdiler. Güzel bir turnuvaydı. Turnuvanın düzenlenmeye başlandığı tarihlerde üzücü bir olay yaşadık. Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş’u şehit verdik. Bu formalar kendisinin hatırına düzenlendi. Final maçını onun hatırına tertip etti arkadaşlarımız. Kendisi başta olmak üzere, tüm şehitlerimize tekrardan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, gazilerimize şifa diliyoruz. Allah memleketimize acı günler yaşatmasın. Turnuvada emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.
Bu yıl turnuvanın ikincisini düzenlediklerini belirten Bitlis Aile, Sosyal Politikalar İl Müdürü İsmetullah Altun ise 8 takımla başladıkları turnuvanın finalini gerçekleştirdiklerini söyledi. Turnuvanın başladığı tarihte Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş’un kalleş bir saldırıya uğradığını hatırlatan Altun, şunları söyledi:
“Geçen yıldan başlamak üzere şehit aileleri ve gazilerimizin kaynaşması amacıyla müdürlük olarak turnuva tertip ediyoruz. İkincisini düzenlemiş olduğumuz turnuvaya, bu yılda güzel bir şekilde başladık. Şehit ailelerimizden müteşekkil 8 takımla başladık. Maalesef kalleş terör örgütünün saldırısında jandarma binbaşımızı şehit verdik. Bu nedenle final maçını ona atfediyoruz. Ailesine saygılarımızı iletiyoruz. Bu acı günleri görmeyelim inşallah. Şehit ailelerimizle birlikte daima onların yanında olacağız. Birlik ve bütünlüğümüzü sağlamaya çalışacağız.”
Turnuva, çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Bitlis’te şehit ve gazi aileleri için futbol turnuvası

Bitlis’te şehit ve gazi aileleri için futbol turnuvası

Bitlis’te şehit ve gazi aileleri için futbol turnuvası

Bitlis’te şehit ve gazi aileleri için futbol turnuvası

Bitlis’te şehit ve gazi aileleri için futbol turnuvası

Bitlis’te şehit ve gazi aileleri için futbol turnuvası

Bitlis’te şehit ve gazi aileleri için futbol turnuvası

Bitlis’te şehit ve gazi aileleri için futbol turnuvası

Bitlis’te şehit ve gazi aileleri için futbol turnuvası

Bitlis’te şehit ve gazi aileleri için futbol turnuvası

Bitlis’te şehit ve gazi aileleri için futbol turnuvası

Bitlis’te şehit ve gazi aileleri için futbol turnuvası

Bitlis’te şehit ve gazi aileleri için futbol turnuvası

Bitlis’te şehit ve gazi aileleri için futbol turnuvası

Bitlis’te şehit ve gazi aileleri için futbol turnuvası

Bitlis’te şehit ve gazi aileleri için futbol turnuvası

Bitlis’te şehit ve gazi aileleri için futbol turnuvası

Bitlis’te şehit ve gazi aileleri için futbol turnuvası

Bitlis’te şehit ve gazi aileleri için futbol turnuvası

Bitlis’te şehit ve gazi aileleri için futbol turnuvası

Bitlis’te şehit ve gazi aileleri için futbol turnuvası

Bitlis’te şehit ve gazi aileleri için futbol turnuvası

Bitlis’te şehit ve gazi aileleri için futbol turnuvası
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