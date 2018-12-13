HABER

Bitlis'te selden dolayı 40 köy ve 45 mezrada ulaşım sağlanamıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 15:47 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Mutki ilçesinde, bir haftadır devam eden yağmur yağışı, sel ve heyelana neden oldu.

Bitlis'te selden dolayı 40 köy ve 45 mezrada ulaşım sağlanamıyor

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/MUTKİ (Bitlis), (DHA)- BİTLİS'in Mutki ilçesinde, bir haftadır devam eden yağmur yağışı, sel ve heyelana neden oldu. Sel ve heyelandan dolayı ilçeye bağlı 40 köy ve 45 mezrada ulaşım sağlanamazken, 3 köyde bulunan ev, sağlık ocağı ve okullar büyük zarar gördü.
Mutki ilçesinde bir haftadar beridir etkili olan yağmur yağışı sel ve heyelana neden oldu. 40 köy ve 45 mezra yolunun meydana gelen sel ve heyelandan dolayı kapalı olduğu belirtilirken, ilçeye bağlı Meydan, Yuvalıdam ve Taşyol köylerindeki ev, Sağlık Ocağı ve okullar sel ve heyelandan dolayı büyük hasar gördü. İl Özel İdaresine bağlı ekipler, sel ve heyelanın zarar verdiği köylerde çalışma yaparken, bölgeye giden Mutki Özel İdare Müdürü Erkan Coşkun, meydana gelen sel ve heyelandan dolayı 40 köy ve 5 mezrada ulaşım sağlanamadığını, selin özellikle yol ve alt yapı çalışmalarına büyük zarar verdiğini söyledi.
Coşkun şunları kaydetti:
"Yine birçok köy ve mezra yollarımızda heyelandan dolayı içme suyu şebekelerinde kopmalar meydana geldi. Çoğu köy yollarımızda bulunan menfezlerinde yoğun yağış nedeniyle bozuldu. Bir kaç köyümüzde evler yıkıldı. Şu an çok şükür can kaybımız yoktur. Ekiplerimizle birlikte gece gündüz durmadan yol açma çalışmalarımız devam etmektedir. Su taşkınları sel nedeniyle Meydan ilköğretim Okulumuz bir metrenin üzerinde yağış içine almış durumda. Hasar tespit çalışmaları için ekiplerimiz ve mühendislerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyorlar. Şu an 3 bölgemizde yaklaşık 16 iş makinemiz, 3 ekskavatör, 3 kepçemiz çalışmaktadır. İnşallah bir hafta içerisinde tüm köylerimize ulaşımı sağlayacağız.Heyelandan dolayı yaklaşık 40 köy ve 45 mezra yolumuz ulaşıma kapalı durumdadır."

FOTOĞRAFLI

Bitlis'te selden dolayı 40 köy ve 45 mezrada ulaşım sağlanamıyorBitlis'te selden dolayı 40 köy ve 45 mezrada ulaşım sağlanamıyorBitlis'te selden dolayı 40 köy ve 45 mezrada ulaşım sağlanamıyorBitlis'te selden dolayı 40 köy ve 45 mezrada ulaşım sağlanamıyor

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Duvarı delip 500 bin liralık telefon çaldılarDuvarı delip 500 bin liralık telefon çaldılar
Temizlik işçisi altın dolu poşeti sahibine teslim ettiTemizlik işçisi altın dolu poşeti sahibine teslim etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Hatay'da 10 gün önce ortaya çıktı! Evleri istila etti, halk tedirgin...

Hatay'da 10 gün önce ortaya çıktı! Evleri istila etti, halk tedirgin...

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medyadan tanıştı, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının şokunu yaşadı

Asansör bozulunca merdivenlerden çıktı! Sonrası korkunç

Asansör bozulunca merdivenlerden çıktı! Sonrası korkunç

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Tren kazasından yaralı kurtuldu, anlattıkları kan dondurdu!

Marmaris'te korkutan görüntü! Açıklama geldi

Marmaris'te korkutan görüntü! Açıklama geldi

Dehşet! Eski eşini öldürüp...

Dehşet! Eski eşini öldürüp...

Ayrıldığı kız arkadaşının çantasına cep telefonu koydu... Kabusu yaşattı!

Eski kız arkadaşının çantasına gizlice telefon koyup...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.