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Bitlis'te sığınakta patlayıcı malzemeleri ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 16:42 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Mutki ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA) - BİTLİS'in Mutki ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis'in Mutki ilçesine kırsalında, "Şehit GK Rıfat Kaya 114" operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında güvenlik güçlerince örgüte ait sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Malzemeler yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.

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