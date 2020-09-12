HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bitlis’te silah ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis’te silah ve mühimmat ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 16:22 | Son Güncelleme

Bitlis’in Mutki ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 adet uzun namlulu tüfek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Bitlis’in Mutki ilçesi Mevydan/Kovanlı köyünde 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kaçakçılığı yapıldığı bilgisi alınmıştır.

Bitlis’te silah ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis’in Mutki ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 adet uzun namlulu tüfek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Bitlis’in Mutki ilçesi Mevydan/Kovanlı köyünde 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kaçakçılığı yapıldığı bilgisi alınmıştır. Bölgeye geniş katılımlı ve özel ekiplerden oluşan birliklerle “Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Volkan 2020-132” operasyonu icra edilmiştir. Operasyon sonucunda; 1 adet uzun namlulu tüfek (mauser), 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca, 1 adet ruhsatsız 7,65 mm çapında tabanca, 1 adet el bombası, 730 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 269 adet G3 Piyade tüfeği fişeği, 24 adet mauser tüfeği fişeği, 13 adet 9 mm tabanca fişeği, 5 adet G3 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet 9 mm tabanca şarjörü, 2 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 67 adet 16’lık av tüfeği fişeği, 1 adet havalı tüfek, 708 gr kenevir bitkisi tohumu, 1 adet tabanca kılıfı, 1 adet av tüfeği kılıfı, 2 adet av tüfeği harbisi ve 1 adet av tüfeği fişeği doldurma aparatı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili Mutki Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda ele geçirilen malzemelere el konulmuş, olay ile ilgili yakalanan 3 şahıs haklarında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradıİstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'
Asfaltlar hava kirliliğini arttırıyor! Özellikle sıcak havalarda daha da fazla Asfaltlar hava kirliliğini arttırıyor! Özellikle sıcak havalarda daha da fazla
En Çok Okunan Haberler
Virüs kapmaktan korkup hastaneye gitmeyince başına bu geldi
Virüs kapmaktan korkup hastaneye gitmeyince başına bu geldi
Tekme, yumruk, kemer... Yaşlı adamı öldüresiye dövdü
Tekme, yumruk, kemer... Yaşlı adamı öldüresiye dövdü
Korkutan iddia! Video paylaştı...
Korkutan iddia! Video paylaştı...
Çok konuşulan klibin perde arkası da olay!
Çok konuşulan klibin perde arkası da olay!
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
ABD'ye kaçan Çinli virologdan çarpıcı koronavirüs açıklaması
ABD'ye kaçan Çinli virologdan çarpıcı koronavirüs açıklaması
İlginizi Çekebilir
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Diğer Haberler
Ankara Polatlı'da inanılmaz görüntüler! Kum fırtınası...
Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'
3 gün önce doğum yapmıştı! Kahreden olay
3 gün önce doğum yapmıştı! Kahreden olay
Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı!
Dikkat: Kuvvetli sağanak uyarısı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a yanıt: Senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a yanıt: Senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak
Bahçeli'den Macron'a sert tepki
Bahçeli'den Macron'a sert tepki
Çamlıca Kulesi'nden radyo yayınları verilmeye başlandı
Çamlıca Kulesi'nden radyo yayınları verilmeye başlandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.