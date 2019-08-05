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Bitlis'te silahlı kavga: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 17:08 | Son Güncelleme

Tatvan ilçesinde 3 ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı, bir şüpheli gözaltına alındı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

Tuğ Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 3 ailenin fertleri arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Silah ve sopaların kullanıldığı kavgada O.Ö, N.A, A.D.A, U.D. ile yoldan geçen İ.A, İ.K. ve Ö.O. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tatvan ve Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan O.Ö. Tatvan'daki müdahalenin ardından Muş'a sevk edildi.

İlçe merkezi ve hastane çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

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Bitlis kavga Tatvan yaralı

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