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Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 00:32 | Son Güncelleme

Bitlis merkeze bağlı 8 köy ve 3 mezrada, 16 Eylül saat 23.59'dan 17 Eylül saat 23.59'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi

BİTLİS (AA) - Bitlis merkeze bağlı 8 köy ve 3 mezrada, öğrenim gören öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla bir günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis merkez ilçesi sınırlarında bulunan bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yukarıölek, Aşağıölek, Aşağıbalcılar, Yukarıbalcılar, Ilıcak, Oğulcak, Başmaklı, Üçevler köyleri ile Kalupat, Karakuş ve Dutköy mezraları bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri tespit edilmiş olup, bahse konu örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, 16 Eylül günü saat 23.59'dan 17 Eylül saat 23.59'a kadar, öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

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Bitlis bölücü terör örgütü köy Mezra sokağa çıkma yasağı

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