HABER

Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 11:32 | Son Güncelleme

Hizan ilçesinde PKK'lı teröristlerin yakalanması amacıyla 10 köy ve bağlı mezralarda ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde 10 köy ve bağlı mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Deliktaş, Ekinli, Güreci, Tutumlu, Alancık, Akyel, Karbastı, Karlıtepe, Koçyiğit ve Doyumlu köyleri ile bağlı mezralarda, bölücü terör örgütü PKK mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettiklerinin belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Örgüt mensuplarının yakalanması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 15 Ekim Pazartesi günü saat 18.00'dan itibaren her gün 18.00-07.00 saatlerinde (öğrenim gören öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

PARTNERBu insanlar ne yapıyor dersiniz! Öğrenince şok olacaksınızBu insanlar ne yapıyor dersiniz! Öğrenince şok olacaksınız
Başkaleli kadınlar, Karadeniz'i gezdiBaşkaleli kadınlar, Karadeniz'i gezdi
'Küçük Kiraz Kuşu', Türkiye'de 5'inci kez görüldü'Küçük Kiraz Kuşu', Türkiye'de 5'inci kez görüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis Hizan sokağa çkma yasağı

En Çok Okunan Haberler

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nafaka nasıl alınır? Kimler nafaka alabilir? İştirak nafakası nedir ve kalkması ne anlama gelir? Nafaka hakkında bilmeniz gereken önemli bilgiler...

Nafaka nasıl alınır? Kimler nafaka alabilir? İştirak nafakası nedir ve kalkması ne anlama gelir? Nafaka hakkında bilmeniz gereken önemli bilgiler...

İstanbul Valisi Vasip Şahin'den son dakika 'ticari taksi' açıklaması

İstanbul Valisi Vasip Şahin'den son dakika 'ticari taksi' açıklaması

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda yeni arama yapılacak

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda yeni arama yapılacak

Kars hava durumu! Sıcaklık sıfırın altına düştü, araçların camları buz tuttu

Kars hava durumu! Sıcaklık sıfırın altına düştü, araçların camları buz tuttu

İstiklal Marşı okuyan makineler sosyal medyayı sallıyor!

İstiklal Marşı okuyan makineler sosyal medyayı sallıyor!

Finike İlçe Jandarma Bölük Komutanı gözaltına alındı

Finike İlçe Jandarma Bölük Komutanı gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.