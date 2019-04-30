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Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 12:13 | Son Güncelleme

Mutki ilçesinde 12 köy ile mezralarında 3 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Mutki ilçesinde 12 köy ve bağlı mezralarında 3 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Mutki sınırlarındaki 12 köy ve bağlı mezralarında 2 Mayıs saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mutki sınırlarındaki Yazıcık, Aksu, Kayran, Çiğdemalan, Yuvalıdam, Sarıkaya, Yanıkçakır, Köprübaşı, Ambarlı, Kurtiyan, Doğanlı ve Dilek köy ve mezraları bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, bugün saat 12.00'den 2 Mayıs Perşembe günü saat 24.00'e kadar (öğrenim gören öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

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Bitlis köy Mezra Mutki sokağa çıkma yasağı

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