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Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 18:37 | Son Güncelleme

Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te 15 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı bazı köy ve mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl merkezine bağlı İçgeçit, Çalıdüzü, Yavuzlar, Yukarıölek, Aşağıölek, Ilıcak, Oğulcak, Üçevler, Kalupat, Aşağıbalcılar, Yukarıbalcılar, Başmaklı, Karakuş, Dutköy, Bayramalan köy ve mezraları bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince bugün saat 20.00'den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

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Bitlis sokağa çıkma yasağı

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