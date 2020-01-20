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  4. Bitlis’te sokağa çıkma yasağı

Bitlis’te sokağa çıkma yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 18:20 | Son Güncelleme

Bitlis merkeze bağlı bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şehit Uzman Jandarma 4.

Bitlis merkeze bağlı bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şehit Uzman Jandarma 4. Kademeli Çavuş Veysel Şirin 2020-02 Operasyonu" nedeniyle merkeze bağlı bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, Bitlis ili merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan Yukarı Ölek ve Aşağı Ölek köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için Şehit Uzman Jandarma IV Kademeli Çavuş Veysel Şirin 2020-02 Operasyonu icra edilmektedir. Bu kapsamda sivil vatandaşların can güvenliğinin sağlanabilmesi maksadıyla operasyon bölgesine girmelerine müsaade edilmemesine, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi gereğince 20 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 20.00’den itibaren (öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim/öğretim hakkı ve devlet memurlarının mesai saatlerinin kısıtlanmaması kaydıyla) ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir” denildi.

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