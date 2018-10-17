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Bitlis'te sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 14:16 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Mutki ilçesine bağlı bazı köy ve mezralarda 28 Temmuz'da, ilan edilen sokağa çıkma yasağını dünden itibaren kaldırıldı.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Mutki ilçesine bağlı bazı köy ve mezralarda 28 Temmuz'da, ilan edilen sokağa çıkma yasağını dünden itibaren kaldırıldı.
Bitlis Valiliği, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve barınma amaçlı kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla bazı belde köy ve mezarlarda 28 Temmuz'da ilan ettiği sokağa çıkma yasağını kaldırdı. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bitlis ili Mutki ilçesi sınırları içerisinde bulunan, Kavakbaşı beldesi Çimenli Mahallesi ve Çimenli Mahallesine bağlı Varan ile Ardıç mezrası, Kavakbaşı meldesi Yüksekova Mahallesi, Kapaklı köyü, Küllüce Köyü, Kayabaşı köyü, Koyunlu köyü, Alıcık köyü, Çitliyol köyü ve Çitliyol köyüne bağlı Çevreli mezrası, Güroymak ilçesine bağlı Saklı köyü, Çallı köyü, Çallı köyüne bağlı Işıklı mezrası bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının barınma amaçlı sığınak, barınak tesis ettikleri, bu bölgelerde örgüt mensuplarının bulunduğu tespit edilmiş olup, bahse konu bölücü örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 28 Temmuz 2018 Cumartesi gününden itibaren hergün 19.00- 05.00 saatleri arasında ikinci bir emre kadar ilan edilen sokağa çıkma yasağı 16 Ekim 2018 Salı günü saat: 23.59'dan itibaren kaldırılmıştır."

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