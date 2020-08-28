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Bitlis’te “sokağa çıkma yasağı” kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 18:33 | Son Güncelleme

Bitlis merkezdeki bazı köy ve mezralarda “sokağa çıkma yasağı” kaldırıldı.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Merkez ilçe sınırları içerisinde bulunan, Yukarıbalcılar, Aşağıbalcılar, Üçevler, Başmaklı, Ilıcak, Oğulcak, Çeltikli, Kalupat, Karakuş, Aşağıkoçak, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Yanönü, Beşkaynak, Dursun, Dikme, Aşağıdikme, Yukarıdikme, Uçankuş, Bayırlı, Kutlu, Akgün, Kınalı, Çobansuyu, Aşağıçobansuyu, Aşağıölek, Yukarıölek, Akçalı, İçgeçit, Doğruyol, Dereağzı, Çadırlı, Yolcular, Aşağıyuvacık, Yuvacık ve Kavakdibi köyleri ile mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 11 Ağustos 2020 Salı günü saat 19.00’dan itibaren başlatılan ‘sokağa çıkma yasağı’, 28 Ağustos 2020 Cuma günü saat 18.00’dan itibaren kaldırılmıştır” denildi.

Bitlis merkezdeki bazı köy ve mezralarda “sokağa çıkma yasağı” kaldırıldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Merkez ilçe sınırları içerisinde bulunan, Yukarıbalcılar, Aşağıbalcılar, Üçevler, Başmaklı, Ilıcak, Oğulcak, Çeltikli, Kalupat, Karakuş, Aşağıkoçak, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Yanönü, Beşkaynak, Dursun, Dikme, Aşağıdikme, Yukarıdikme, Uçankuş, Bayırlı, Kutlu, Akgün, Kınalı, Çobansuyu, Aşağıçobansuyu, Aşağıölek, Yukarıölek, Akçalı, İçgeçit, Doğruyol, Dereağzı, Çadırlı, Yolcular, Aşağıyuvacık, Yuvacık ve Kavakdibi köyleri ile mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 11 Ağustos 2020 Salı günü saat 19.00’dan itibaren başlatılan ‘sokağa çıkma yasağı’, 28 Ağustos 2020 Cuma günü saat 18.00’dan itibaren kaldırılmıştır” denildi.

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