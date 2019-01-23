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Bitlis'te sosyal medyada  'terör' propagandasına 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2019 11:12 | Son Güncelleme

BİTLİS'te sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ve terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Bitlis'te sosyal medyada  'terör' propagandasına 6 gözaltı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ve terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Bitlis merkez, Güroymak, Adilcevaz, Tatvan, Ahlat ilçelerinde sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ve terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik 12 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, sosyal medya ve basın yayın yoluyla terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yapan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, gözaltındaki 6'sının sorgusu sürüyor.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 1 ruhsatsız tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilglii soruşturma sürüyor.

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