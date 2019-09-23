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Bitlis'te, STK'lardan Diyarbakırlı annelere destek açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 20:42 | Son Güncelleme

BİTLİS'te, bazı sivil toplum kuruluşlarının organizasyonuyla bir araya gelen bir grup, Diyarbakır'da kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek için basın açıklaması yaptı.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te, bazı sivil toplum kuruluşlarının organizasyonuyla bir araya gelen bir grup, Diyarbakır'da kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek için basın açıklaması yaptı.

Kent Merkezi'ndeki Ulu Camisi önünde yapılan basın açıklamasına, AK Parti yöneticileri, Bitlis Medeniyet Platformu üyeleri, bazı sivil toplum kurulu temsilcileri ve halk katıldı. Sivil toplum kuruluşlarının organizasyonuyla bir araya gelen ve aralarında kadınların da bulunduğu yaklaşık 50 kişi, kayıp çocukları için 21 gündür Diyarbakır HDP il binası önünde nöbet tutan annelere destek amaçlı basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması öncesi Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Grup adına açıklamayı yapan Ensar Vakfı Bitlis Şube Başkanı Yılmaz Uluç, dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan, annelerin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını dilediklerini söyledi.

Yılmaz, "Bitlis'te faaliyet gösteren STK'lar olarak sesleniyoruz. Diyarbakır'da toplanan annelerin haklı mücadelesine destek veriyor, dağa götürülen çocukların bir an önce annelerine kavuşmalarını diliyoruz. Teröre karşı anne vicdanının harekete geçmesi, terör örgütünün kara propagandasını boşa çıkarmıştır. Bu noktadan sonra devlet millet kaynaşmasını en üst düzeyde sağlayarak, terör örgütlerine alan açılmasının önüne geçilmelidir. Annelerin seslerini bastıramayacaksınız. PKK hiçbir zaman Kürt halkının temsilcisi olmamıştır ve olmayacaktır. Kandırılarak bir şekilde dağa gitmiş gençlerimize sesleniyoruz. Artık annelerimizin yüreğindeki ateşi söndürmek için geri gelin ve devletimize teslim olun. Kimsenin maşası olmayın. Türk Kürt kardeşliği üzerine hesap yapan, araya nifak sokmaya çalışan terör örgütlerine fırsat vermeyeceğiz. Bizler terörün her türlüsünü lanetliyor, Hatice Akar annemizin Diyarbakır'da başlattığı eylemi Bitlis’ten destekliyor ve selamlıyoruz" dedi.

Basın açıklamasına katılanlar yapılan duanın ardından dağıldı.

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