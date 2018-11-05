Bitlis'te şüpheli araçtan ruhsatsız tabanca çıktı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te, polisin yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurduğu araçta, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mermiler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada, ruhsatsız 1 tabanca, 2 şarjör ve 21 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.
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