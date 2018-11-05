HABER

Bitlis'te şüpheli araçtan ruhsatsız tabanca çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 13:05 | Son Güncelleme

BİTLİS'te, polisin yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurduğu araçta, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mermiler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te, polisin yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurduğu araçta, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mermiler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada, ruhsatsız 1 tabanca, 2 şarjör ve 21 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

PARTNERGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlülerGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlüler
Tokat'ta inşaattan hırsızlığa 1 gözaltıTokat'ta inşaattan hırsızlığa 1 gözaltı
Denizde biri kadın, 2 kişiye ait ceset bulunduDenizde biri kadın, 2 kişiye ait ceset bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocasıyla birlikte iş adamını tehdit etti: Görüntüleri internette yayarım

Kocasıyla birlikte iş adamını tehdit etti: Görüntüleri internette yayarım

Yerel seçimde İstanbul için flaş iddia: İbre kayıyor

Yerel seçimde İstanbul için flaş iddia: İbre kayıyor

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Meğer estetik güzeliymiş! Gizem Hatipoğlu'nun fotoğrafı şaşırttı

Meğer estetik güzeliymiş! Gizem Hatipoğlu'nun fotoğrafı şaşırttı

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Gaziantep'te eşinin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi öldüren Yusuf Taş için karar verildi

Son dakika! Gaziantep'te eşinin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi öldüren Yusuf Taş için karar verildi

Bu otelin bir gecelik fiyatı 50 bin dolar!

Bu otelin bir gecelik fiyatı 50 bin dolar!

Engelli adam, hayatının aşkını Endonezya’da buldu

Engelli adam, hayatının aşkını Endonezya’da buldu

Köylüler haber verdi! Adıyaman'da Herkül heyecanı

Köylüler haber verdi! Adıyaman'da Herkül heyecanı

Kenan Evren'in villasının yerine yapılmıştı, fiyatı dudak uçuklattı

Kenan Evren'in villasının yerine yapılmıştı, fiyatı dudak uçuklattı

Sonbaharın en güzel yaşandığı yere ziyaretçi akını

Sonbaharın en güzel yaşandığı yere ziyaretçi akını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.