Bitlis'te tarihi eser operasyonu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen operasyonda 75 sikke, 7 yüzük ve mühür ile 26 tarihi obje ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Van'ın Erciş ilçesinde ikamet eden 3 kişinin, Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserleri satmaya çalıştıkları istihbaratına ulaşan ekipler, alıcı gibi davranarak şüphelilerle buluştu.

Tarihi eserleri jandarma ekibine satmaya çalışan 3 zanlı suçüstü yakalandı.

Yapılan aramada 75 sikke, 7 yüzük ve mühür ile 26 tarihi obje ele geçirildi.

