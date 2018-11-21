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Bitlis’te tarihi yapılar gün yüzüne çıkarılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 16:07 | Son Güncelleme

BİTLİS'te başlatılan 'Sokak Sağlıklaştırma' projesi kapsamında bu yıl 445 meskende giydirme yapılırken, tarihi alanlarda da restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Bitlis’te tarihi yapılar gün yüzüne çıkarılıyor

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te başlatılan 'Sokak Sağlıklaştırma' projesi kapsamında bu yıl 445 meskende giydirme yapılırken, tarihi alanlarda da restorasyon çalışmaları devam ediyor. Proje kapsamında tarihi Sinema Yokuşu, yapılan ışıklandırmayla güzel bir görünüme kavuştu.
Tarihi boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Bitlis'te tarihi mekanlar, hayata geçirilen projelerle gün yüzüne çıkarılıyor. Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bitlis Belediyesi ve İl Özel İdare tarafından ortaklaşa yürütülen 'Sokak Sağlıklaştırma' projesi kapsamında tarihi Sinema Yokuşu yapılan ışıklandırmayla güzel bir görünüme kavuştu. Bitlis Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras, üçüncü etap sokak sağlıklaştırması ile beraber toplamda 600’e yakın iş yeri, ofis ve konutta projenin uygulandığını belirtti.
Tarihi Sinema Yokuşu'nu restore ettiklerini belirten Aras, burada da belediye olarak hem içme suyu hem de alt yapı hatlarını yenilediklerini söyledi. Aras şöyle konuştu:
"Sokakta bulunan zemin ve kaldırım yenilemesi giydirmeleri başta olmak üzere dubalar ve korkuluklarda yenileme çalışmaları yapıldı. Öte yandan kayaların ıslah çalışması da yapılarak kayaların aşağı düşmesini engelleyen çelik ağlarlar örüldü. Burasının inanç turizminin önemli bir durak noktası olmasını hedefliyoruz. Mardin’de bu kadar tarihi eser yok ama onlar bizden 20 sene önce bu işe başladı. Bunun nimetini yemeye başladılar. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınacak kadar çok tarihi eserimiz var. Sadece merkezde 28 tarihi cami var. Külliye, medrese türbeleri ve hanları çok daha fazla eser bulunuyor. Görev sürecimiz süresinde hedeflediğimiz tüm çalışmaları bittirme durumuna getireceğiz."

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Bitlis’te tarihi yapılar gün yüzüne çıkarılıyorBitlis’te tarihi yapılar gün yüzüne çıkarılıyorBitlis’te tarihi yapılar gün yüzüne çıkarılıyorBitlis’te tarihi yapılar gün yüzüne çıkarılıyor

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