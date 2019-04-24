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Bitlis'te tarihi yapıların tanıtımında "karekod" dönemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 17:51 | Son Güncelleme

Ahlat ilçesindeki tarihi yapıların iki dilde ve görüntülü tanıtılması amacıyla "karekod" uygulaması başlatıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki tarihi yapıların tanıtımı amacıyla "karekod" uygulamasına başlandı.

Kaymakamlık Proje Koordinasyon Birimi tarafından, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Teknik Destek Programı kapsamında hazırlanan karekod okuma uygulaması hayata geçirildi.

Bu kapsamda "Anadolu'nun Orhun Abideleri" olarak adlandırılan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda kitabeleri okunan mezar taşları ile Emir Bayındır Kümbeti'ne sistem yerleştirildi.

İlçedeki diğer kümbet, kale, cami, hamam ve tarihi yapılarda da uygulanacak "karekod" uygulamasıyla akıllı telefon aracılığıyla Türkçe ve İngilizce yazılı ve görüntülü olarak eser hakkında bilgilere ulaşılabilecek.

Çalışmaları inceleyen Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, ilçenin turizmde ciddi anlamda mesafe katettiğini söyledi.

Yerli ve yabancı turistlerin telefonlarına indirecekleri program sayesinde eser hakkında hem İngilizce hem de Türkçe bilgi alabileceğine işaret eden Çoban, "Şimdiden Ahlat'a gelecek insanlarımızın uygulamayı telefonlarına indirmelerinde fayda görüyorum. Selçuklu Mezarlığı'nda okunan taşlarımızın, kümbetlerimizin ve diğer tarihi eserlerimizin tamamını karekod uygulamasına tabi tuttuk. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaymakamlık Proje Koordinasyon Birimi Sorumlusu Necati Aktekin ise projenin sakin şehir uygulaması kriterlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Bu çerçevede "www.kutlusehirahlat.org.tr" internet sitesini hazırladıklarını, buraya kitabelerle ilgili tüm bilgileri Türkçe ve İngilizce olarak yüklediklerini anlatan Aktekin, "Daha sonra bu linkleri karekoda dönüştürerek levhalara bastık. Bunları mezar taşlarımıza, kümbetlerimize monte edeceğiz. Cep telefonumuzu karekod levhalarımıza tuttuğumuzda o taş veya eserle ilgili tüm bilgiler ekranımıza geliyor. Dilersek bunu sesli okuma sistemiyle de dinleyebiliyoruz." diye konuştu.

Mezarlığı ziyaret eden Iğdır Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ali İhsan Atalay da uygulamanın güzel olduğunu, Türkiye'deki tüm tarihi eserlere uygulanması gerektiğini kaydetti.

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Ahlat ingilizce karekod sistem tarihi yapılar Türkçe Uygulama

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