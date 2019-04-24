BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki tarihi yapıların tanıtımı amacıyla "karekod" uygulamasına başlandı.

Kaymakamlık Proje Koordinasyon Birimi tarafından, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Teknik Destek Programı kapsamında hazırlanan karekod okuma uygulaması hayata geçirildi.

Bu kapsamda "Anadolu'nun Orhun Abideleri" olarak adlandırılan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda kitabeleri okunan mezar taşları ile Emir Bayındır Kümbeti'ne sistem yerleştirildi.

İlçedeki diğer kümbet, kale, cami, hamam ve tarihi yapılarda da uygulanacak "karekod" uygulamasıyla akıllı telefon aracılığıyla Türkçe ve İngilizce yazılı ve görüntülü olarak eser hakkında bilgilere ulaşılabilecek.

Çalışmaları inceleyen Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, ilçenin turizmde ciddi anlamda mesafe katettiğini söyledi.

Yerli ve yabancı turistlerin telefonlarına indirecekleri program sayesinde eser hakkında hem İngilizce hem de Türkçe bilgi alabileceğine işaret eden Çoban, "Şimdiden Ahlat'a gelecek insanlarımızın uygulamayı telefonlarına indirmelerinde fayda görüyorum. Selçuklu Mezarlığı'nda okunan taşlarımızın, kümbetlerimizin ve diğer tarihi eserlerimizin tamamını karekod uygulamasına tabi tuttuk. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.