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Bitlis'te tefeci operasyonu: 9 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 10:08 | Son Güncelleme

Bitlis'te tefeci operasyonu: 9 gözaltı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde tefecilere yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Güroymak ilçesinde tefecilik yaptıkları öne sürülen 9 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 9 şüphelinin de gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir. Operasyonda, 3 tabanca, av tüfeği, 419 tabanca fişeği, 91 av fişeği, 102 AK-47 tüfek fişeği, 11 cep telefonu, 6 SIM kart, 3 flash bellek, hard disk, 2 hafıza kartı, 2 dizüstü bilgisayar, 2 milyon 420 bin 565 lira tutarında 78 senet, 26 imzalı açık senet, 424 bin 570 lira tutarında 17 çek, 450 bin lira tutarında 24 araç satış sözleşmesi, başkaları adına 28 tapu senedi asılları, 6 milyon 574 bin lira tutarında 35 sözleşme ve protokol evrakı, 7 alacak verecek hesaplarına dair ajanda, 3 alacak verecek bilgilerinin olduğu not defteri, başka kişilere ait 30 nüfus cüzdan fotokopisi, 33 alım satım ilişkisini gösterir evrak, başkalarına ait 3 araç anahtarı, araç ruhsatı, 40 bin 231 lira tutarında icra takip evrakı, 60 bin lira değerinde banknot ele geçirilmiştir."

Açıklamada, kent ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

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9 şüpheli Bitlis gözaltı Güroymak operasyon Tefeci

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