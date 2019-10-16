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Bitlis’te tefecilik operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 09:35 | Son Güncelleme

Bitlis’in Güroymak ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, tefecilik yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde 15 Ekim’de Güroymak ilçesinde tefecilik yaptıkları öne sürülen 9 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Bitlis’te tefecilik operasyonu: 9 gözaltı

Bitlis’in Güroymak ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, tefecilik yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde 15 Ekim’de Güroymak ilçesinde tefecilik yaptıkları öne sürülen 9 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “Düzenlenen operasyon sonucunda 9 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheliler, emniyet müdürlüğündeki işlemler tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edilecektir. Yapılan operasyon neticesinde; 3 adet 9 mm tabanca, 1 adet av tüfeği, 419 adet 9 mm. tabanca fişeği, 91 adet 12. cal av fişeği, 102 adet ak-47 tüfek fişeği, 11 adet cep telefonu, 6 adet sim kart, 3 adet flash bellek, 1 adet harddisk, 2 adet hafıza kartı, 2 adet dizüstü bilgisayar, 2 milyon 420 bin 565 TL tutarında 78 adet senet, 26 adet imzalı açık senet, 424 bin 570 TL tutarında 17 adet çek, 450 bin TL tutarında 24 adet araç satış sözleşmesi, başkaları adına 28 adet tapu senedi asılları, 6 milyon 574 bin TL tutarında 35 adet sözleşme ve protokol evrakı, 7 adet alacak verecek hesaplarına dair ajanda, 3 adet alacak verecek bilgilerinin olduğu not defteri, başka şahıslara ait 30 adet nüfus cüzdan fotokopisi, 33 adet alım satım ilişkisini gösterir evrak, 3 adet başka şahıslara ait araç anahtarı, 1 adet başkasına ait araç ruhsatı, 40 bin 231 TL tutarında 1 adet icra takip evrakı, 60 bin TL değerinde banknot ele geçirilmiştir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

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