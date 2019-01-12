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Bitlis’te tek katlı evler kara gömüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 11:10 | Son Güncelleme

BİTLİS ve çevresinde geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle yüzlerce köy yolu ulaşıma kapanırken, kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Bitlis merkezde tek katlı evler adeta kara gömüldü.

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,(DHA)-BİTLİS ve çevresinde geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle yüzlerce köy yolu ulaşıma kapanırken, kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Bitlis merkezde tek katlı evler adeta kara gömüldü. Bitlis'te geçtiğimiz Pazar sabahı başlayan kar yağışı, Çarşamba günü akşam saatlerine kadar sürdü. Pazartesi, salı ve çarşamba günü eğitimi aksatan yoğun kar yağışı, yüzlerce köy yolunun da kapanmasına neden oldu. Kar yağışının durmasından sonra ise soğuk hava etkili oldu. Geceleri sıfırın altında eksi 15 derecelere kadar düşen hava sıcaklıkları, hayatı olumsuz yönde etkilerken, merkezdeki kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Yoğun kar nedeniyle kent merkezindeki tek katlı evler ve park halindeki otomobiller adeta kara gömüldü. Kar yağışının durmasının ardından İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için yoğun bir çalışma başlattı. 259 kapalı köy yolundan 220'si ulaşıma açıldı. Halen kapalı olan köy yollarının açılması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

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