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Bitlis'te tek katlı evler ve araçlar kara gömüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 13:57 | Son Güncelleme

BİTLİS  ve çevresinde 3 gün boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı.

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS ve çevresinde 3 gün boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı Bitlis merkezde tek katlı evler ve park halindeki araçlar beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte geçen çarşamba günü başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Çarşamba tam, cuma yarım, bugün de yine tam gün okulların tatil edildiği Bitlis'te, 141 köy yolu ulaşıma kapandı. Son yağışla birlikte kar kalınlığı yer yer 2 metreyi bulurken, bazı tek katlı evler ve araçlar kara gömüldü. Kar esaretinin yaşandığı kentte, ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor. İl Özel İdaresi Yol Ulaşım Şubesi tarafından yapılan açıklamada, kar yağışının durması ile birlikte kapanan köy yollarının açılması için yoğun çalışma yürütüldüğü belirtildi. Çalışmaların 9 şantiyede 90 personel ve 60 iş makinesi ile gerçekleştirildiği, köy yollarının defalarca kapanması nedeniyle bugüne kadar toplam 20 bin kilometre yolda karla mücadele yapıldığı açıklandı.

VAN'DA 54 KÖY VE 93 MEZRANIN YOLU KAPANDI

Bu arada Van ve çevresinde de kar yağışı etkili oldu. Van'ın Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Erciş, Gevaş, Gürpınar ve Muradiye ilçelerine bağlı 54 mahalle ve 93 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Mahalle ve mezraların kapalı olan yollarını açılması için Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kırsaldaki kar kalınlığının da 40 santimetreyi bulduğu belirtildi.

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