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Bitlis'te temizlik işçilerinin kar mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 13:16 | Son Güncelleme

BİTLİS'te etkili olan yoğun kar yağışının ardından ana yollarda kar temizleme çalışmalarına başlandı.

Bitlis'te temizlik işçilerinin kar mesaisi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS'te etkili olan yoğun kar yağışının ardından ana yollarda kar temizleme çalışmalarına başlandı. Araçlarla girilemeyen dar sokaklar, merdivenler, kaldırımlar ve üst geçitler, işçiler tarafından temizleniyor.
Kar kalınlığının merkezde 2 metreyi bulduğu Bitlis'te kapanan yollar, belediyeye bağlı karla mücadele ekiplerince açılmaya çalışılıyor. Araçlarla girilemeyen dar sokaklar, merdivenler, kaldırımlar ve üst geçitler belediyenin temizlik işçileri tarafından temizleniyor. Belediye Başkanı Yardımcısı Hüseyin Aras, özellikle kışın işçilerin yoğun çalışma yaptıklarını belirterek, "Yaz aylarında kaldırımları tozdan ve çöpten süpüren ekipler, kış aylarında ise merdiven ve kaldırımları kardan temizlemeye çalışıyorlar. Kaldırımların temizlenmesiyle birlikte vatandaşlarımız daha rahat yürüyebiliyor" dedi.

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Bitlis'te temizlik işçilerinin kar mesaisiBitlis'te temizlik işçilerinin kar mesaisiBitlis'te temizlik işçilerinin kar mesaisi

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