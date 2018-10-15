Bitlis'te terör operasyonu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS’in Hizan ilçesine bağlı Doyumlu köyü kırsalında yürütülen operasyonlarda bölücü terör örgütüne ait bir sığınakta el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Hizan ilçesine bağlı Doyumlu köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla 13 Ekim günü İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonlarda teröristlerin kullandığı bir sığınak, el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılmak üzere hazırlanmış 30 pil, 13 tüp, kamera ile çeşitli cins ve miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler arasında bulunan tavla ise dikkat çekti.

Delil niteliği taşımayan malzemelerin yerinde kontrollü şekilde imha eidlidği belirtilirken, bölgedeki operasyonlarını sürüyor.

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