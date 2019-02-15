Bitlis'te terör operasyonu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terörle mücadele çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirildi.
Açıklamada, Tatvan ilçesinde düzenlenen operasyonda H.I'nın "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yakalandığı belirtildi.
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