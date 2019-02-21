Bitlis'te terör operasyonu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü bidonlarda çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek maksadıyla, İl Jandarma Komutanlığı'nca 20 Şubat'tan itibaren başlatılan "Şehit Jandarma Onbaşı Hamdi Arslan 10 Operasyonu" devam ediyor.

Operasyon kapsamında yürütülen arama faaliyetinde toprağa gömülü 2 jelikan bidonda, bin 100 metre elektrik kablosu, lehim makinesi, terörist kıyafeti, 3 çift ayakkabı ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

