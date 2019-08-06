HABER

Bitlis'te terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 15:54 | Son Güncelleme

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, dijital malzemeler ele geçirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda "Terör örgütü PKK/KCK üyesi olma" ve "Terör örgütü propagandası yapma" suçlamasıyla 4 kişiye yönelik kent merkezi ve Tatvan ilçesinde eş zamanlı operasyonların düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Operasyon neticesinde B.B, M.Y, E.B, Ö.A. isimli şüpheliler gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel içerikli kitap, dergi ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirilmiştir. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam edecektir."

PARTNERReynmen'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! İlk kez konuştuReynmen'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! İlk kez konuştu
Kahvaltı yaparken fark ettiler, birden cama çarptı, balkona gittiklerinde yaralı halde buldularKahvaltı yaparken fark ettiler, birden cama çarptı, balkona gittiklerinde yaralı halde buldular
Çevrecilerin tepki gösterdiği JES ihalesi, katılım olmayınca iptal olduÇevrecilerin tepki gösterdiği JES ihalesi, katılım olmayınca iptal oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis gözaltı Tatvan terör operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Kızı sosyal medyada gündem oldu

Kızı sosyal medyada gündem oldu

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeniyaylacık'ta fosiller gün yüzüne çıkarılıyor

Milyonlarca yıl öncesine ait! O toprakları karış karış arıyorlar

Evde mahsur kalan genci mahalle sakinleri kurtardı!

Son anda kurtarıldı! Bir mahalle bunu konuşuyor

Malatya'da 11 yaşındaki Yasemin boğularak hayatını kaybetti

Kahreden haber! Henüz 11 yaşındaydı

Babasının birlikte yaşadığı kadını öldüren cezaevi firarisi yakalandı

Aylar sonra yakalanan cani gülerek geldi

Kayseri'de hırsızlık yapan iki kardeş suçüstü yakalandı!

Suçüstü yakalandılar!

Hastane taşınırken 10 milyonluk malzeme vurgunu iddiası

Milyonluk vurgun! Aralarında hastane müdürü de var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.