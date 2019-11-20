HABER

Bitlis'te terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 09:09 | Son Güncelleme

Tatvan ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda araziye gizlenmiş silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda araziye gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde, Tatvan ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensuplarına ait, araziye gizlenmiş silah ve mühimmat olduğunun tespit edildiği belirtildi.

19 Kasım itibariyle "Şehit Uzman Jandarma IV Kademeli Çavuş Şükrü Çakar 2019-52" operasyonu başlatıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon kapsamında 19 Kasım'da araziye gizlenmiş vaziyette 6 AK-47 kalaşnikof tüfek, 9 bin 200 fişek, kalaşnikof şarjörü ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara cumhuriyet savcısının talimatı ile el konulmuş olup, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla kent genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

PARTNER Vücudunuzun bu 7 noktasında ben varsa... Vücudunuzun bu 7 noktasında ben varsa...
Kara kartal aşığı Nuh’un tek isteği Beşiktaş stadyumunda maç izlemekKara kartal aşığı Nuh’un tek isteği Beşiktaş stadyumunda maç izlemek
Terör örgütüne büyük darbe! 10 terörist öldürüldüTerör örgütüne büyük darbe! 10 terörist öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis imha mühimmat operasyon silah Tatvan terör örgütü pkk

En Çok Okunan Haberler

Vahşi cinayet! Her şeyi itiraf etti

Vahşi cinayet! Her şeyi itiraf etti

Bakan'dan EYT açıklaması!

Bakan'dan EYT açıklaması!

Ekipler tam 4 saat mücadele etti! 4 milyon liralık zarar!

Ekipler tam 4 saat mücadele etti! 4 milyon liralık zarar!

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

İmamoğlu duyurdu! 30 bin öğrenciye yıllık 3200 TL yardım

İmamoğlu duyurdu! 30 bin öğrenciye yıllık 3200 TL yardım

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Büşra Nur Çalar kimdir?

Büşra Nur Çalar kimdir?

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tek tek sınır dışı ediliyorlar! Sekiz günde 15 DEAŞ'lı terörist ülkelerine gönderildi

Tek tek gönderiliyorlar! Sırada onlar var

Kadıköy’de korkutan patlama! O anlar kamerada

Kadıköy’de korkutan patlama! O anlar kamerada

Tatvan’da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi! Böyle gömmüşler

Tatvan'da bulundu! Böyle gömmüşler

Terör örgütüne büyük darbe! 10 terörist öldürüldü

Terör örgütüne büyük darbe! 10 terörist öldürüldü

Balıkesir ve Kırklareli'nde düzensiz göçmenler yakalandı

Balıkesir ve Kırklareli'nde düzensiz göçmenler yakalandı

Manisa'da korkunç olay! Eşi tarafından vurulduğu iddia edilen kadın öldü

Sesi duyan polisi aradı, korkunç olay ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.