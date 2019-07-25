Bitlis’te terör operasyonu: 9 gözaltı

Bitlis’te PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar neticesinde, ‘PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak’ suçlamasıyla 10 şahsa yönelik bugün operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Bitlis ili merkez, Güroymak ve Tatvan ilçelerinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde, G.A., M.T.A., K.T., C.T., D.K., H.T., N.İ., H.O. ve E.S. isimli 9 şüpheli yakalanmıştır. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda örgütsel içerikli kitap/dergi ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirilmiştir. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlılıkla devam etmekte ve edecektir” denildi.

