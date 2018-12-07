Bitlis'te terör örgütü PKK'ya ait 2 sığınak tespit edildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Hızan ve Tatvan ilçeleri kırsalında, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda tespit edilen 2 sığınakta tüp, akü, pil ve birçok yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör ögütü PKK'ya yönelik Hizan ve Tatvan ilçelerine bağlı Ürünveren Köyü- Çıkçık Mezrası ile Yumrukaya Köyü kırsalında, operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyelerinde PKK'lı teröristlere ait 2 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda 32 büyük tüp, 14 küçük tüp, 3 akü, 84 pil ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.

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