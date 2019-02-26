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Bitlis'te, 'terör örgütü üyeliği'nden 5 kişiye tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 13:53 | Son Güncelleme

BİTLİS'te, 'terör örgütü üyeliği'nden aranan 11 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS'te, 'terör örgütü üyeliği'nden aranan 11 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6'sı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bitlis Valiliği'nden polis ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK mensuplarına yönelik düzenlediği operasyonla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, 'terör örgütü üyeliği'nden aranan 11 kişinin yakalandığı belirtilerek, "PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü propagandası yapma suçlaması ile yapılan operasyon neticesinde 11 şüpheli yakalanmış olup, çıkarıldıkları adli makamlarca 6 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest kalmış, 5 şüpheli ise tutuklanmıştır. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, kararlıkla devam edecektir" denildi.

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