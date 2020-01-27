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Bitlis’te terör örgütüne ait 5 sığınak bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 11:50 | Son Güncelleme

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen terör operasyonunda 5 sığınak ile bir avcı boy çukuru tespit edilirken, çeşitli malzemeler de ele geçirildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde merkez ilçe kırsalında BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındığı belirtildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen terör operasyonunda 5 sığınak ile bir avcı boy çukuru tespit edilirken, çeşitli malzemeler de ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde merkez ilçe kırsalında BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, “Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca 15 Ocak 2020 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şehit Uzman Jandarma IV Kademeli Çavuş Veysel Şirin 2020-02 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında 26 Ocak 2020 günü 5 adet sığınak ve 1 avcı boy çukuru içerisinde 3 adet dolu küçük tüp, 20 metre su hortumu, 1 adet radyo, 4 takım kar elbisesi, 3 adet gömlek, 3 adet pantolon, 1 adet yelek, 3 adet puşi, 1 çift eldiven, 35 adet hazır çorba ve 82 kilogram çeşitli gıda malzemeleri ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyan malzemelere cumhuriyet başsavcılığı talimatı ile el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Sığınak ile barınaklar da kullanılamaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

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