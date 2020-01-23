HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bitlis’te terör örgütüne ait 8 sığınak ve 4 depo bulundu

Bitlis’te terör örgütüne ait 8 sığınak ve 4 depo bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 14:58 | Son Güncelleme

Bitlis merkeze bağlı kırsal alanda yürütülen terör operasyonunda 8 sığınak ile 4 depo tespit edildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, merkez ilçe kırsalında faaliyet gösteren BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındığı belirtildi.

Bitlis merkeze bağlı kırsal alanda yürütülen terör operasyonunda 8 sığınak ile 4 depo tespit edildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, merkez ilçe kırsalında faaliyet gösteren BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, “Bunun üzerine 15 Ocak 2020 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şehit Uzman Jandarma Çavuş Veysel Şirin 2020-02 operasyonunu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında 22 Ocak 2020 günü 8 adet sığınak ve 4 adet depo tespit edilmiştir. Tespit edilen depo ve sığınakların içerisinde; 2 adet akü, 22 adet pil, 50 metre elektrik kablosu, 1 adet panço, 2 çift ayakkabı, 1 adet sırt çantası, 1 adet pantolon, 1 adet kazma, 295 kilogram çeşitli gıda malzemeleri ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara cumhuriyet başsavcılığının talimatı ile el konulmuş olup, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kahvaltıda hangi ilin nesi meşhur? Kahvaltıda hangi ilin nesi meşhur?
“Akhisar depremi İstanbul’u tetiklemez”“Akhisar depremi İstanbul’u tetiklemez”
Avukatı darbeden kafe sahibine 5 ay hapisAvukatı darbeden kafe sahibine 5 ay hapis
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolu-Karabük yolunda zincirleme kaza! Trafik durdu

Zincirleme kaza yolu kapattı! Trafik durdu

İstanbul'a kar yağacak mı? Hangi ilçelerde kar etkili olacak? Bünyamin Sürmeli tek tek ilçe adlarını saydı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Canlı yayında açıkladı

Cinsel saldırı, gasp, şantaj... Antalya'daki iğrenç olayda gözaltılar var

Cinsel saldırı, gasp, şantaj... Antalya'daki iğrenç olayda gözaltılar var

Sinop Havaalanında korkutan patlama sesi!

Sinop Havaalanında korkutan patlama sesi!

Ateşe verilen evde hayatını kaybeden Gamze Esen'in annesi cenazede baygınlık geçirdi

Gamze Esen'in annesinin feryadı yürek dağladı!

Beyoğlu'nda EYP atan şahıslar kameraya yakalandı

Beyoğlu'na korku dolu anlar yaşatan kişiler kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.