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Bitlis’te terör örgütüne ait 9 adet el bombası ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 17:13 | Son Güncelleme

Bitlis’in Mutki ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde terör örgütüne ait 9 adet el bombası ele geçirildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda; Bitlis’in Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarına ait olduğu değerlendirilen patlayıcı madde olduğu bilgisi alınması üzerine, bölgede geniş katılımlı ve özel ekiplerden oluşan birliklerle 16 Ekim 2020 günü ‘Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Volkan 2020-175’ operasyonu başlatılmıştır.

Bitlis’te terör örgütüne ait 9 adet el bombası ele geçirildi

Bitlis’in Mutki ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde terör örgütüne ait 9 adet el bombası ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda; Bitlis’in Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarına ait olduğu değerlendirilen patlayıcı madde olduğu bilgisi alınması üzerine, bölgede geniş katılımlı ve özel ekiplerden oluşan birliklerle 16 Ekim 2020 günü ‘Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Volkan 2020-175’ operasyonu başlatılmıştır. Operasyon sonucunda Kapaklı Köyü kırsalında araziye gizlenmiş vaziyette 9 adet el bombası ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili adli tahkikata başlanılmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

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