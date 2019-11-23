HABER

Bitlis'te terör örgütüne ait gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 17:18 | Son Güncelleme

Bitlis'te terör örgütüne ait gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü halde gıda ve yaşam malzemesi bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis kırsalında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarına ait, araziye gizlenmiş yaşam malzemesi tespit etti.

Bunun üzerine başlatılan "Şehit Güvenlik Korucusu Muhsin Apak 2019-84 Operasyonu" kapsamında, araziye gömülü halde büyük boş tüp, 4 küçük dolu tüp ile 1000 kilogram gıda ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçlerince, delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğerleri ise yerinde imha edildi.

PARTNER'Annesine kiralık helikopterle gitti''Annesine kiralık helikopterle gitti'
Buse Terim'in koleksiyonu Antalya'da tanıtıldıBuse Terim'in koleksiyonu Antalya'da tanıtıldı
Bakan Ersoy: Alan başkanlığıyla birlikte herhangi bir koruma statüsü azalmadı (2)Bakan Ersoy: Alan başkanlığıyla birlikte herhangi bir koruma statüsü azalmadı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis gıda terör örgütü pkk tüp Yaşam malzemesi

En Çok Okunan Haberler

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

Rahmi Turan 'kaynağım' demişti! Talat Atilla'dan ilk açıklama

Rahmi Turan 'kaynağım' demişti! Talat Atilla'dan ilk açıklama

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu ama belge yoktu

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu ama belge yoktu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'ta fabrikada patlama! Yaralılar var

Fabrikada patlama! Yaralılar var

Camiye boyalı saldırı

Camiye boyalı saldırı

Rus araştırma ve istihbarat gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus istihbarat gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kayseri'de Roma dönemi tarihi eserler ele geçirildi

Dev operasyon! Hepsi Roma dönemine ait

Tartıştığı kocasının cinsel organını kesti

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Ölümü yürekleri yakmıştı! Güleda'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Ölümü yürekleri yakmıştı! Son görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.