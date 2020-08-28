HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bitlis’te terör örgütünü destekleyici paylaşımlar yapan 1 kişi gözaltına alındı

Bitlis’te terör örgütünü destekleyici paylaşımlar yapan 1 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 18:32 | Son Güncelleme

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde terör örgütünü destekleyici paylaşımlar yapan 1 kişi gözaltına alındı.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışma neticesinde, Adilcevaz ilçesi Göldüzü köyünde ikamet eden E.E.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde terör örgütünü destekleyici paylaşımlar yapan 1 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışma neticesinde, Adilcevaz ilçesi Göldüzü köyünde ikamet eden E.E. isimli şahsın kendisine ait sosyal paylaşım sitesi (Facebook) hesabı üzerinden PKK/KCK terör örgütünü övücü ve destekler şekilde paylaşımlarda bulunarak propaganda yaptığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “Konu ile ilgili E.E. isimli şahıs 28 Ağustos 2020 günü ikamet ettiği evinde yakalanmış olup, sevk edildiği Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aycan Yanaç'ın pembe bikinili pozuna ilk yorum Sercan Yıldırım'dan geldi! Aycan Yanaç'ın pembe bikinili pozuna ilk yorum Sercan Yıldırım'dan geldi!
Protez bacağından çıkanlar herkesi şaşkına çevirdiProtez bacağından çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi
YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?
En Çok Okunan Haberler
Almanya'dan flaş Yunanistan açıklaması
Almanya'dan flaş Yunanistan açıklaması
Uzmanı uyardı: 92 yılın rekoru kırılacak
Uzmanı uyardı: 92 yılın rekoru kırılacak
Acun Ilıcalı F.Bahçeli yıldızı transfer ediyor
Acun Ilıcalı F.Bahçeli yıldızı transfer ediyor
Eski haline dönmeye çalışıyor! Paylaşımı olay oldu
Eski haline dönmeye çalışıyor! Paylaşımı olay oldu
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
İsrail medyası: Olası bir çatışma çıkarsa Türkiye kazanır
İsrail medyası: Olası bir çatışma çıkarsa Türkiye kazanır
İlginizi Çekebilir
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Bir doktor daha koronadan hayatını kaybetti
Bir doktor daha koronadan hayatını kaybetti
Diğer Haberler
'Gül ve Düşün' kitabındaki ifadeler olay olmuştu! Yazar Musa Dinç tutuklandı
Kitaptaki müstehcen ifadeler olay olmuştu! Yazar Musa Dinç tutuklandı
Lisede skandal! Polise verdiği ifadesi ortaya çıktı
Lisede skandal! Polise verdiği ifadesi ortaya çıktı
HDP Muş İl Eş Başkanı Abdulbari Yiğit tutuklandı
HDP il eş başkanı tutuklandı
Protez bacağından çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi
Protez bacağından çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi
Türkiye'den AB'ye çok sert 'Doğu Akdeniz' tepkisi
Türkiye'den AB'ye çok sert 'Doğu Akdeniz' tepkisi
Türkiye’nin ilk deprem izolatörlü konutlarının temeli atıldı
Türkiye'de ilk! Temeli atıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.