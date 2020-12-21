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Bitlis’te teröristlere ait iki sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

21.12.2020 19:58 | Son Güncelleme:
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Bitlis kırsalında yürütülen "Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonları"nda iki sığınak ile birlikte çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonları kapsamında bulunan iki sığınak kullanılmaz hale getirilerek, ele geçirilen malzemeler imha edildi.

Bitlis kırsalında yürütülen "Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonları"nda iki sığınak ile birlikte çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonları kapsamında bulunan iki sığınak kullanılmaz hale getirilerek, ele geçirilen malzemeler imha edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkeze bağlı Aşağıbalcılar köyü ve Sarıkonak köyü Masa Tepe kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi üzerine "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş Eyüp Fidan 2020-166” ve “Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2020-08” operasyonları başlatıldı. Operasyonlar kapsamında Aşağıbalcılar ve Sarıkonak köyleri kırsalında iki sığınakta 1 adet Bixi kakineli tüfek, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 100 kilogram amonyum nitrat, 2 kilogram plastik patlayıcı, 1 adet roketatar, 2 adat el bombası, 4 adet roketatar mühimmatı, 1 adet el yapımı el bombası, 37 adet elektrikli fünye, 100 metre infilaklı fitil, 2 adet anahtar sistemi, 2 adet TNT kalıbı, 8 adet büyük tüp, 1 adet güneş paneli, 60 adet 4’lü pil bloğu, bin adet 12.7 mm Doçka fişeği, bin 500 adet 7.62 mm Bixi makinalı tüfek fişeği, 2 bin 50 adet 7.62 mm Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 100 adet 5.56 mm M-16 piyade tüfeği fişeği, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 bin 200 metre kablo, 100 elektrik devre kartı, 1 adet lazer metre, 20 adet çakmak tüpü, 1 adet balyoz, 1 adet keser, 10 kilogram çivi, 70 adet kitap, 15 adet boş defter, 100 adet kalem, 448 kilogram çeşitli gıda malzemesi, çok sayıda inşaat, mutfak ve giyecek malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler yerinde imha edildi. Sığınaklar ise kullanılmaz hale getirildi.
Açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

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