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Bitlis'te teröristlere ait lav silahı ve mühimmat ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 18:19 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Mutki ilçesine düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait lav silahı ve mühimmat ele geçirildi.  Bitlis Jandarma Komutanlığı ekiplerinin teröristleri etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla bugün Mutki ilçesi kırsalına 'Şehit GK Rıfat Kaya 115' operasyonu düzenledi.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Mutki ilçesine düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait lav silahı ve mühimmat ele geçirildi.
Bitlis Jandarma Komutanlığı ekiplerinin teröristleri etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla bugün Mutki ilçesi kırsalına 'Şehit GK Rıfat Kaya 115' operasyonu düzenledi. Kırsal bölgede yapılan arazi aramalırında tespit edilen PKK sığınağınağında 117 adet 7,92 çapında mavzer fişeği ile kullanılmamış lav silahı ele geçirildi. Sığınağın imha edildiği belirtilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.

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