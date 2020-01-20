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  4. Bitlis'te teröristlere ait mühimmat ve gıda malzemesi bulundu

Bitlis'te teröristlere ait mühimmat ve gıda malzemesi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 18:11 | Son Güncelleme

Bitlis'te teröristlere ait mühimmat ve gıda malzemesi bulundu

BİTLİS (AA) - Bitlis'te terör örgütü PKK mensuplarınca araziye gizlenmiş çok sayıda mühimmat ve gıda malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Bitlis kırsalına bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındığı belirtildi.

Bunun üzerine 15 Ocak'tan bu yana bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Veysel Şirin 2020-02 Operasyonu"nun sürdürüldüğü bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Operasyon kapsamında toprağa gömülü 2 jelikan bidonda 5 bin biksi fişeği, 3 bin metre elektrik kablosu ve 310 kilogram çeşitli gıda malzemeleri ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kent genelinde operasyonlarını artırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis gıda malzemesi mühimmat operasyon terör örgütü pkk

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